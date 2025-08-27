Inscription
Des rites pour la Vie

Gabriel Ringlet

Gabriel Ringlet est un célébrant universel : connu en Belgique pour réaliser, à chaque grande fête chrétienne, des liturgies très originales associant au culte des artistes, musiciens et chanteurs, comédiens, cinéastes, écrivains, et des "témoins" de toutes origines, y compris athées ou d'autres confessions, il est aussi demandé pour l'organisation de "célébrations" par des personnes se préparant à leur euthanasie, désirant une réparation après un inceste, etc. Fort de cette expérience qu'il partage ici avec son grand talent de narrateur, il nous livre la philosophie et la méthode de l'Ecole des Rites qu'il a créée, et qui correspond à un réel besoin de notre société sécularisée.

Par Gabriel Ringlet
Chez Albin Michel

Auteur

Gabriel Ringlet

Editeur

Albin Michel

Genre

Vie chrétienne

Des rites pour la Vie

Gabriel Ringlet

Paru le 27/08/2025

252 pages

Albin Michel

19,90 €

