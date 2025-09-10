Inscription
La clé du tarot

Marc Neu

Le tarot comme outil pour orienter vos choix et éclairer votre quotidien. Avec La Clé du Tarot, découvrez le célèbre tarot Rider-Waite-Smith à la lumière de la Tradition. Ce guide unique mêle histoire, symbolisme et pratiques divinatoires pour que chaque carte devienne un outil concret du quotidien. Accessible et pratique, cet ouvrage vous accompagne pas à pas dans la lecture du tarot. Ce que vous trouverez dans ce livre : - une introduction claire et concise à l'histoire et au symbolisme de ce tarot ; - une analyse détaillée, domaine par domaine, des 78 cartes pour comprendre et appliquer leurs messages ; - des méthodes de tirage issues de la Tradition comme "l'Ouverture de la Clé" , pour répondre à toutes vos questions ; - des liens entre tarot, kabbale et astrologie enrichissant vos interprétations ; - des exemples concrets, adaptés aux débutants et aux experts, pour structurer et approfondir vos tirages. Que vous cherchiez des réponses claires sur vous-même, les événements à venir ou un guide pour vos décisions, La Clé du Tarot vous offre les outils pour pratiquer au quotidien.

Par Marc Neu
Chez Hachette

Marc Neu

Hachette

Arts divinatoires

La clé du tarot

Marc Neu

Paru le 10/09/2025

416 pages

Hachette

17,95 €

9782017342229
