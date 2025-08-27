Inscription
Et toi, tu veux faire quoi plus tard ?

Audrey Derquenne, Marie-Lou Lesage

"Ce n'est pas pour les filles ! " Combien de fois cette phrase a-t-elle été lancée dans une cour d'école ou au détour d'une conversation sur l'avenir ? Malgré les progrès, les stéréotypes de genre persistent et freinent encore trop souvent les rêves des jeunes, en particulier ceux des filles. Et pourtant... Ce livre donne la parole à 60 femmes qui ont osé emprunter des chemins dits "masculins" : astrophysicienne, joaillière, négociatrice du RAID, footballeuse, artisane, militaire, entrepreneure... 60 femmes mais pas que ! Retrouvez également 10 portraits d'hommes, qui, eux, exercent des métiers traditionnellement féminins ! Des parcours puissants, inspirants, illustrés avec humour et sensibilité, pour montrer que l'ambition et la passion n'ont pas de genre. Regroupés par thématiques art, défense, sciences, sport, entrepreneuriat... ces portraits offrent aux jeunes lectrices et lecteurs des modèles accessibles, des récits vibrants et une belle dose de motivation. En bonus : des fiches métiers et des conseils pratiques pour aller plus loin et se projeter, quelles que soient ses envies. Un ouvrage engagé et passionnant pour casser les clichés et ouvrir le champ des possibles !

Chez Albin Michel

Auteur

Audrey Derquenne, Marie-Lou Lesage

Editeur

Albin Michel

Genre

Education de l'enfant

Et toi, tu veux faire quoi plus tard ?

Audrey Derquenne, Marie-Lou Lesage

Paru le 27/08/2025

272 pages

Albin Michel

24,90 €

9782226496294
