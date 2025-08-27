Les survivants du ciel

Après une catastrophe globale, l'humanité s'est réfugiée dans les cieux, parmi des cités végétales maintenues en lévitation grâce à la trajection, une magie que les architectes sont les seuls à maîtriser. Iravan fait partie de cette puissante caste. Soupçonné d'avoir succombé à l'extase, un état second redouté de tous, car susceptible de provoquer la disparition totale d'une cité, il risque de tout perdre. Même l'amour de sa femme, Ahilya, l'unique archéologue de la cité de Nakshar. Alors que leur mariage semble condamné et au moment où Nakshar s'enfonce peu à peu dans des zones de turbulence dangereuses, Ahilya fait une découverte archéologique extraordinaire qui remet soudain tout en question.