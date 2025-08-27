Inscription
#Imaginaire

Les survivants du ciel

Florence Bury, Kritika H. Rao

ActuaLitté
Après une catastrophe globale, l'humanité s'est réfugiée dans les cieux, parmi des cités végétales maintenues en lévitation grâce à la trajection, une magie que les architectes sont les seuls à maîtriser. Iravan fait partie de cette puissante caste. Soupçonné d'avoir succombé à l'extase, un état second redouté de tous, car susceptible de provoquer la disparition totale d'une cité, il risque de tout perdre. Même l'amour de sa femme, Ahilya, l'unique archéologue de la cité de Nakshar. Alors que leur mariage semble condamné et au moment où Nakshar s'enfonce peu à peu dans des zones de turbulence dangereuses, Ahilya fait une découverte archéologique extraordinaire qui remet soudain tout en question.

Par Florence Bury, Kritika H. Rao
Chez Albin Michel

|

Auteur

Florence Bury, Kritika H. Rao

Editeur

Albin Michel

Genre

Fantasy

Les survivants du ciel

Kritika H. Rao trad. Florence Bury

Paru le 27/08/2025

576 pages

Albin Michel

24,90 €

ActuaLitté
9782226493712
