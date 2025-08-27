Inscription
Cahier de l'étudiant Infirmier

Michel Ryk, Paule Manent

Rédigé par des enseignants formateurs en IFSI, ce cahier innovant et pratique, vous aidera à : construire des raisonnements, réaliser des calculs élémentaires et d'autres opérations utiles dans le domaine des soins. Ce cahier donne aux étudiants : - les prérequis indispensables pour une bonne maîtrise des calculs de dose - les généralités sur les médicaments et description des matériels nécessaires à leur administration - une approche étape par étape détaillée dans des fiches proposant des activités progressives, des corrigés largement expliqués et un glossaire des termes essentiels AU SOMMAIRE - Prérequis sur les nombres et les opérations - Unités de mesure et autres opérations de calcul - Médicaments et calculs de dose

Chez Foucher

Auteur

Michel Ryk, Paule Manent

Editeur

Foucher

Genre

Synthèse, révision

Paru le 27/08/2025

176 pages

Foucher

16,90 €

9782216177066
