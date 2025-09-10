Ninja - On peut tout faire à l'Airfryer Recettes veggies

Le livre officiel pour utiliser son Airfryer Ninja® au quotidien, de l'entrée jusqu'au dessert ! Grâce à l'Air fryer Ninja®, vous pouvez frire sans huile, rôtir, cuire, griller, réchauffer, faire croustiller ou déshydrater tous vos aliments préférés dans un seul et même appareil ! Découvrez plus de 150 recettes veggies pour rendre votre quotidien plus savoureux, gourmand et sain : - Pain au quinoa et aux graines - Bagels au fromage frais, herbes, avocat et oeuf coulant - Frites d'avocat et dip épicé express - Poires rôties au gorgonzola et noix grillées - Spanakopita version crinckle cake - Brochettes de tofu et épis de maïs croustillants - Flan à la pistache - Butternut farcie aux pruneaux - Boulettes de haricots rouge à la sauce tomate et pinsa à l'origan - Fonds d'artichauts à la provençale - Mangues rôties aux épices douces et yaourt à la noix de coco