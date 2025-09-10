Pour cette nouvelle édition enrichie de plus de 40 recettes, Jean-François Mallet a replongé avec plaisir dans l'univers magique et féérique de Disney qui plait autant aux petits qu'aux grands. Parmi les recettes nouvelles, vous trouverez le jus des îles de Stitch, le cocktail à étages de Joie, les îles flottantes de Hei Hei, les crackets de Montres & cie, les petits pains au fromage de Julieta Madrigal... De plus, toute la mise en page a été revue avec les nouveaux designs des personnages Disney ainsi que les derniers films.