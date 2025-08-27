Les ours blancs ne perdent pas le nord

Alerte ! La banquise est déréglée ! Les glaces fondent à toute vitesse ! Le pôle Nord, ça devient chaud pour Ob, timide ours à lunettes, comme pour tous les animaux qui l'entourent. Pour survivre, deux possibilités : s'enfuir à dos d'iceberg ou résister à la folie de l'ignoble Yamal, bien décidé à faire de l'Arctique une nouvelle autoroute. Dans ce combat inégal, Ob va trouver des alliés : un génial inventeur sicilien, une sorcière très-très-très susceptible, un surfeur morse et surtout Kara, une jeune Inuite qui n'a plus qu'une oreille et un courage inégalable. Rejoignez la lutte des glaces !