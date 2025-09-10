Inscription
#Beaux livres

Harry Potter au numéro

A préciser, Hachette Heroes

ActuaLitté
Plonge dans l'univers magique de Harry Potter... et révèle ses couleurs ! Scènes cultes, personnages iconiques, créatures fantastiques : redonne vie à l'univers de Poudlard grâceà 90 coloriages mystères à compléter avec le code couleur. De la grande salle aux matchs de Quidditch, en passant par les sortilèges les plus célèbres, chaque illustration est une invitation à redécouvrir la saga sous un nouveau jour... crayon en main ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIEZ LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - PROFITE - profitez d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 90 COLORIAGE NUMERO - pour des heures d'évasion créative GRAND FORMAT - pour plonger dans l'univers du célèbre sorcier PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement et profiter de l'expérience UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Harry Potter, petits et grands

Par A préciser, Hachette Heroes
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Hachette Heroes

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Harry Potter au numéro

A préciser, Hachette Heroes

Paru le 10/09/2025

192 pages

Hachette

15,95 €

9782017276401
