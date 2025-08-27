Après avoir finalement achevé la construction de leur navire, Alix et ses compagnons partent en direction de l'Atlantique avec quelque Gaulois. Mais rapidement les tensions éclatent, pour finalement exploser lors d'un conflit entre les Gaulois et une tribu autochtone que l'équipage croisera. Mais la convoitise et la haine atteindra sont paroxysme lors que l'équipage arrivera finalement sur les rives de l'Atlantide : plus que jamais, la présence des dieux semble bien néfaste aux yeux d'Alix et de ses compagnons.