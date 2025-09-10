Inscription
#Essais

Afrique du Sud

Hachette

ActuaLitté
Cette nouvelle formule du Guide Voir, plus légère, plus souple et encore plus illustrée, vous fait découvrir l'Afrique du Sud avec des dessins uniques des grands sites, des centaines de photos et des plans détaillés. Un très beau guide pour voyager ou rêver ! - Une présentation moderne, des pages qui se lisent comme un magazine, illustrées de splendides photos. - Un nouveau chapitre d'introduction tout en images pour vous inspirer et découvrir tout ce qui compte en Afrique du Sud, ainsi qu'une partie consacrée à la faune et la flore ! - Tout ce qu'il faut savoir pour vous organiser : conseils d'experts, cartes claires, grands itinéraires. - Des dessins en 3D des sites exceptionnels, un plan du Company's Garden au Cap pour organiser votre plus belle balade. - Des cartes colorées et détaillées pour vous orienter facilement. - Les bons conseils pour un voyage inoubliable : où prendre la photo parfaite, où en prendre plein les yeux avec des panoramas sublimes et où échapper à la foule. - Les adresses les plus authentiques pour dormir, manger, boire un verre et faire les boutiques.

Par Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Hachette

Paru le 10/09/2025

384 pages

Hachette

22,95 €

ActuaLitté
9782017197744
© Notice établie par ORB
