La mythologie nordique

Les récits fondateurs de la mythologie viking enfin dans Tout en BD ! Cette bande dessinée réunit les plus grands mythes du folklore nordique. De la naissance du monde au destin tragique de Baldr, le plus aimable des dieux, en passant par ruses du dieu facétieux Loki et les aventures de Thor, le dieu de la guerre, toujours affublé de son puissant marteau Mjöllnir et de sa ceinture magique, l'album nous aussi comment le dieu Odin a constitué son armée de l'ombre au Valhalla, en Asgard... jusqu'au combat ultime entre les dieux et les géants, le Ragnarök !