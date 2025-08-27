Inscription
#Bande dessinée jeunesse

La mythologie nordique

Sylvie Baussier, Emilie Harel

Les récits fondateurs de la mythologie viking enfin dans Tout en BD ! Cette bande dessinée réunit les plus grands mythes du folklore nordique. De la naissance du monde au destin tragique de Baldr, le plus aimable des dieux, en passant par ruses du dieu facétieux Loki et les aventures de Thor, le dieu de la guerre, toujours affublé de son puissant marteau Mjöllnir et de sa ceinture magique, l'album nous aussi comment le dieu Odin a constitué son armée de l'ombre au Valhalla, en Asgard... jusqu'au combat ultime entre les dieux et les géants, le Ragnarök !

Par Sylvie Baussier, Emilie Harel
Chez Casterman

|

Auteur

Sylvie Baussier, Emilie Harel

Editeur

Casterman

Genre

BD jeunesse divers

La mythologie nordique

Sylvie Baussier, Emilie Harel

Paru le 27/08/2025

48 pages

Casterman

13,95 €

ActuaLitté
9782203284104
