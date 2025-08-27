Le Coeur à l'ouvrage

Quelles forces nous poussent chaque jour à ranger, épousseter, faire les vitres et laver ? Dans le domaine ménager, le moindre geste n'est jamais anodin et repose sur des mécanismes d'une précision et d'une subtilité stupéfiantes. Il importe notamment de prendre en compte les émotions et les sensations. Car, entre plaisirs, agacements et coups de nerf, ce sont elles qui nous poussent à l'action. C'est le coeur qui décide ! Le monde sensible a ses raisons que la raison ignore...