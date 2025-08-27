Inscription
#Essais

Premier matin

Jean-Claude Kaufmann

ActuaLitté
Le matin qui suit la première nuit d'une rencontre n'est pas un moment comme les autres. Dans cet instant décisif peut naître une véritable histoire d'amour. C'est sur ce moment très particulier que Jean-Claude Kaufmann porte un regard neuf. D'une plume limpide et colorée, il nous entraîne sur la trace de personnages auxquels il nous est facile de nous identifier. Il ne s'agit pourtant pas de roman, mais de faits réels. Le moindre geste (le petit bisou pour masquer les blancs de la conversation, la soudaine pudeur à la sortie du lit) est passé au crible sociologique et nous apparaît dans toute sa signification. Loin des discours stéréotypés, il nous fait découvrir comment les choses se passent concrètement aujourd'hui dans les tout débuts de la vie à deux. Et comment elles sont en train de changer.

Par Jean-Claude Kaufmann
Chez Dunod

|

Auteur

Jean-Claude Kaufmann

Editeur

Dunod

Genre

Vivre en couple

Premier matin

Jean-Claude Kaufmann

Paru le 27/08/2025

296 pages

Dunod

9,90 €

ActuaLitté
9782100884223
© Notice établie par ORB
