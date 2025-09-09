Droit des contrats spéciaux

Ces ouvrages fourniront aux étudiants en droit toutes les clés pour comprendre leurs cours. Pour chaque chapitre couvrant un thème du cours, ces ouvrages visent 4 objectifs : - Apprendre : des fiches de cours pédagogiques et exhaustives ; - Approfondir : des éléments pour aller plus loin sur un point spécifique du sujet ; - Appliquer : des exercices d'application corrigés ; - Réviser : des fiches sur les notions essentielles à connaître. Des ouvrages essentiels pour maîtriser et approfondir ses cours de droit. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence 3 de droit. - aux étudiants en Master 1 de droit. Vincent Gorlier est enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Taklith Boudjelti est enseignante en droit privé et responsable de la 5e année de droit carrières juridiques prépa barreau à la faculté privée de droit et d'économie de Paris.