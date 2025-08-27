Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les RH en 2030

Gilles Verrier, Nicolas Bourgeois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour l'entreprise, les transformations à venir sont d'une ampleur considérable, qu'elles soient économiques, technologiques ou sociétales. Elle doit anticiper dès aujourd'hui les futurs enjeux humains pour ne pas subir ce que son environnement lui impose. Cet ouvrage pragmatique permet de définir les objectifs RH des prochaines années. Forts de leurs interventions en entreprise, les auteurs proposent 30 pistes concrètes et réalisables dès aujourd'hui, comme : - traduire les choix stratégiques en compétences clés ; - mettre en place des recrutements atypiques ; - expérimenter l'apprentissage en situation de travail ; - reconfigurer les processus RH en s'appuyant sur les technologies ; - repositionner les managers au service des collaborateurs, qui, accompagnés des RH, prennent en main leur propre évolution professionnelle. Ce livre fournit les repères indispensables à ceux qui décideront d'adopter une démarche proactive pour préparer 2030.

Par Gilles Verrier, Nicolas Bourgeois
Chez Dunod

|

Auteur

Gilles Verrier, Nicolas Bourgeois

Editeur

Dunod

Genre

Gestion des ressources humaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les RH en 2030 par Gilles Verrier, Nicolas Bourgeois

Commenter ce livre

 

Les RH en 2030

Gilles Verrier, Nicolas Bourgeois

Paru le 27/08/2025

288 pages

Dunod

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100882656
9782100882656
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.