Les RH en 2030

Pour l'entreprise, les transformations à venir sont d'une ampleur considérable, qu'elles soient économiques, technologiques ou sociétales. Elle doit anticiper dès aujourd'hui les futurs enjeux humains pour ne pas subir ce que son environnement lui impose. Cet ouvrage pragmatique permet de définir les objectifs RH des prochaines années. Forts de leurs interventions en entreprise, les auteurs proposent 30 pistes concrètes et réalisables dès aujourd'hui, comme : - traduire les choix stratégiques en compétences clés ; - mettre en place des recrutements atypiques ; - expérimenter l'apprentissage en situation de travail ; - reconfigurer les processus RH en s'appuyant sur les technologies ; - repositionner les managers au service des collaborateurs, qui, accompagnés des RH, prennent en main leur propre évolution professionnelle. Ce livre fournit les repères indispensables à ceux qui décideront d'adopter une démarche proactive pour préparer 2030.