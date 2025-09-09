Anglais B1-B2

Cet ouvrage s'adresse prioritairement aux élèves des classes préparatoires scientifiques et commerciales dont les épreuves de concours portent sur les grandes questions du monde contemporain, mais sera également très utile aux khâgneux qui préparent les concours commerciaux et aux étudiants en LEA. Il traite en 100 chapitres, regroupés dans cinq grandes rubriques que l'on retrouve dans l'actualité de tous les jours, l'essentiel des grands thèmes d'aujourd'hui susceptibles de faire l'objet d'un sujet de concours ou d'examen, qu'il s'agisse d'une épreuve écrite ou orale en anglais. Son objectif est double - permettre un entraînement au thème grammatical anglais - fournir des pistes de réflexion et des éléments d'argumentation susceptibles d'être utilisés lors d'un exposé, d'une épreuve de concours ou d'une colle en prépa. Au programme des chapitres, sont proposés : - sur la page de gauche : 8 phrases de thème toutes corrigées - sur la page de droite : des notes pour améliorer ses connaissances grammaticales et proposer des variantes de traduction ; du vocabulaire indispensable reprenant le vocabulaire présent dans les phrases de thème ; du vocabulaire complémentaire pour améliorer son bagage linguistique et faire la différence je jour " J ".