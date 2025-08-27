Inscription
BTS culture générale et expression

Nathalie Nadaraj

ActuaLitté
Cet ouvrage propose une préparation complète à l'épreuve de Culture générale et expression 2026 : - Un cours clair et structuré : 3 séquences pour explorer le thème au programme et approfondir ses connaissances. - Développer sa culture générale : les outils indispensables, pour enrichir ses références et illustrer ses arguments. - Bien aborder l'épreuve : conseils, toutes les épreuves décryptées. - S'exprimer correctement à l'écrit : rappels de grammaire, orthographe, lexique et syntaxe, avec applications immédiate. - Pour compléter votre préparation, retrouvez des exercices supplémentaires sur www. dunod. com.

Chez Dunod

Auteur

Editeur

Genre

Français

BTS culture générale et expression

Paru le 27/08/2025

208 pages

13,90 €

9782100880270
