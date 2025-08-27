D'où viennent les malentendus et comment les éviter ? La Process Communication révèle les ressorts des communications réussies. Elle permet de développer les points forts de notre personnalité et aide à établir des relations constructives et positives avec les autres. Ce livre permet de découvrir cette méthode à travers les six types de personnalité : analyseur, empathique, énergiseur, imagineur, persévérant, promoteur. Mieux se connaître pour améliorer ses relations avec les autres en s'adaptant à leur profil, tel est l'objectif de ce livre.