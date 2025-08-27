Inscription
#Essais

La Process Communication

Jérôme Lefeuvre

ActuaLitté
D'où viennent les malentendus et comment les éviter ? La Process Communication révèle les ressorts des communications réussies. Elle permet de développer les points forts de notre personnalité et aide à établir des relations constructives et positives avec les autres. Ce livre permet de découvrir cette méthode à travers les six types de personnalité : analyseur, empathique, énergiseur, imagineur, persévérant, promoteur. Mieux se connaître pour améliorer ses relations avec les autres en s'adaptant à leur profil, tel est l'objectif de ce livre.

Par Jérôme Lefeuvre
Chez Dunod

|

Auteur

Jérôme Lefeuvre

Editeur

Dunod

Genre

Communication

La Process Communication

Jérôme Lefeuvre

Paru le 27/08/2025

192 pages

Dunod

7,90 €

ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100861422
9782100861422
© Notice établie par ORB
