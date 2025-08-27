Victor à bâbord

"Tous les grands romans nourris par les îles de la Manche ont en commun de s'échapper vers l'irrationnel tandis que leurs personnages sont happés par des sortilèges. Tel est l'archipel de la Manche, dans la littérature comme dans la vie : un repaire de sorciers et d'ensorcelés. Victor Hugo fut des uns et des autres". Depuis près d'un demi-siècle, à la voile, Edouard Launet entreprend une exploration exhaustive des îles et cailloux de la Manche, cinquante ans de sa vie à traquer Victor Hugo lors de ses navigations dans cet archipel, lieu de son long exil, à renifler ses traces, à guetter son ombre sur la mer. A moins que ce ne soit l'inverse... Dans le sillage du grand homme, ces croisières hugoliennes nous emportent dans une aventure quelque peu surnaturelle, emplie de fantômes et de coups de vents, d'esprits et de peurs, de drames et d'épiphanies, de rencontres improbables : ermites, seigneurs féodaux, marins et écrivains.