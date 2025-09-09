Inscription
Gwendoline

Léonie C. Andrea

ActuaLitté
Gwendoline est une lycéenne banale à qui la vie fait autant de cadeaux que de crasses... jusqu'à cette nuit fatidique. Ayant perdu tous ceux qu'elle chérissait, c'est désormais la haine et le désir de vengeance qui la font avancer. Elle n'aura aucun repos jusqu'à ce que les meurtriers paient. Rider est le Vice-Président des Blood Men et il n'a de cesse de protéger sa famille. Et quand une blondinette aux yeux charbonneux se renseigne sur les affaires de son club, c'est tout naturellement qu'il lui rend une petite visite afin de la dissuader de continuer. Mais derrière ses répliques acides, Gwendoline cache une sensibilité qui n'est pas pour déplaire à Rider. Tout les oppose, et pourtant, quand le danger s'invite à leurs portes, c'est sans hésiter qu'il se lance dans la bataille pour défendre sa belle.

Par Léonie C. Andrea
Chez Editions Sharon Kena

|

Auteur

Léonie C. Andrea

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Gwendoline

Léonie C. Andrea

Paru le 09/09/2025

266 pages

Editions Sharon Kena

17,00 €

9782819112914
