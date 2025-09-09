La collection 100% Réussite CAPES, à destination des étudiants de licence, propose des manuels sur les thèmes au programme du CAPES d'histoire-géographie. Dans chaque ouvrage, on trouve : - Des cours complets sous forme de chapitres structurés ; - Des fiches pour retenir l'essentiel ; - Des mises au point historiographiques, du vocabulaire et des zooms pour découvrir les notions, les acteurs et les événements ; - Des pistes bibliographiques et numériques pour approfondir ; - Des méthodes détaillées pour réussir les épreuves ; - De nombreux sujets corrigés pour s'entraîner. Histoire moderne De la Renaissance au début du XIXe siècle, l'Europe voit se dessiner des changements majeurs, tant sur le plan politique, scientifique, religieux que social. Grandes découvertes, humanisme, révolution scientifique, siècles des Lumières, Révolution française, Empire napoléonien : toutes les thématiques de cette période, proposées au programme d'histoire moderne, sont abordées dans cet ouvrage.