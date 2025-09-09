Mathématiques pour le BUT

Ce cours contient l'ensemble des douze chapitres abordés durant les trois années de BUT. Chaque chapitre comporte le cours complet, les définitions, les théorèmes et leurs démonstrations illustrés par de nombreux exemples et représentations graphiques réalisées avec le logiciel GeoGebra. Il est suivi d'une série d'exercices corrigés qui permettent de mettre en application les outils et méthodes mathématiques présentés dans le cours. Leur correction détaillée fournit ainsi un moyen didactique facilitant la compréhension du cours et permettant de se préparer seul aux examens. Les trois annexes proposées à la fin de cet ouvrage constituent des compléments de cours utiles aux étudiants qui envisagent des poursuites d'études. Le livre s'adresse également aux étudiants en premiers cycles universitaires (licences de sciences), en BTS et en écoles d'ingénieurs.