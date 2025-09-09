Inscription
L'essentiel de l'introduction historique au droit

Pierre Allorant, Philippe Tanchoux

Les notions fondamentales et les repères chronologiques indispensables à la compréhension des systèmes juridiques contemporains Grâce à une démarche d'histoire du droit, des institutions et de la société, cet ouvrage présente avec clarté et rigueur les apports diversifiés des sociétés antiques, du droit romain et des normes barbares jusqu'au système juridique pluraliste de l'Europe médiévale. Les origines du droit français contemporain sont éclairées par l'étude du droit commun savant diffusé par les universités, et l'examen de l'épanouissement d'un droit national, jusqu'à la Révolution française. La codification napoléonienne ouvre un nouveau cycle, refermé par l'interpénétration contemporaine des normes internes et internationales. Ce livre présente en 9 chapitres les différentes sources des normes juridiques, les notions fondamentales et les repères chronologiques indispensables à la compréhension des systèmes juridiques contemporains depuis les civilisations moyen-orientales antiques jusqu'au XXIe siècle. Points forts - Intègre une chronologie à chaque fin de chapitre - Permet de réviser et de faire un point actualisé - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière

Par Pierre Allorant, Philippe Tanchoux
Chez Gualino Editeur

Auteur

Pierre Allorant, Philippe Tanchoux

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Introduction au droit civil

L'essentiel de l'introduction historique au droit

Pierre Allorant, Philippe Tanchoux

Paru le 09/09/2025

136 pages

Gualino Editeur

16,00 €

9782297261661
