Une seule règle : cuisiner simple et bon avec la base des produits de notre cuisine Lassé des omelettes à répétition ou de la sempiternelle tomate mozza ? Difficile de cuisiner autrement avec les produits qu'on a toujours dans son placard ou son frigo. Ce temps est révolu grâce à cet ouvrage qui vous propose 5 recettes pour chacun des 73 aliments incontournables de nos cuisines. Réinventez votre cuisine du quotidien en préparant des oeufs cocottes ou saumon fumé, des pâtes à la crème de butternut et burrata, une salade de concombre à la menthe et à la feta, des boulettes de boeuf au cumin et bien d'autres. Concluez votre festin par des biscuits au beurre de cacahuètes ou encore une onctueuse mousse au chocolat et à l'avocat. Vous saurez désormais quoi faire de cette boîte de pois chiches ou de ces sardines qui patientent dans votre placard depuis bien trop longtemps.