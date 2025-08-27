Inscription
#Beaux livres

Une seule règle : cuisiner simple et bon avec la base des produits de notre cuisine Lassé des omelettes à répétition ou de la sempiternelle tomate mozza ? Difficile de cuisiner autrement avec les produits qu'on a toujours dans son placard ou son frigo. Ce temps est révolu grâce à cet ouvrage qui vous propose 5 recettes pour chacun des 73 aliments incontournables de nos cuisines. Réinventez votre cuisine du quotidien en préparant des oeufs cocottes ou saumon fumé, des pâtes à la crème de butternut et burrata, une salade de concombre à la menthe et à la feta, des boulettes de boeuf au cumin et bien d'autres. Concluez votre festin par des biscuits au beurre de cacahuètes ou encore une onctueuse mousse au chocolat et à l'avocat. Vous saurez désormais quoi faire de cette boîte de pois chiches ou de ces sardines qui patientent dans votre placard depuis bien trop longtemps.

Auteur

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

Basiques

Paru le 27/08/2025

640 pages

29,95 €

9782017318453
