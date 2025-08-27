Inscription
#Essais

Comptabilité générale et gestion des entreprises

Jean-Jacques Friedrich

ActuaLitté
Cet ouvrage constitue un manuel de référence qui, s'appuyant sur de nombreux exemples, permet de comprendre le langage, les principes et les mécanismes de la comptabilité, ainsi que la manière de l'utiliser comme un outil d'analyse et de diagnostic de l'entreprise. Il aborde les normes IFRS et la comptabilité anglo-saxonne dans deux chapitres bilingues français/anglais. L'étudiant dispose également d'un lexique de 350 mots dans les deux langues. Partie 1 : Mécanismes et principes de la comptabilité Partie 2 : Les opérations courantes de l'entreprise Partie 3 : La détermination du résultat - Opérations d'inventaire Partie 4 : L'analyse nancière des comptes annuels Partie 5 : Comptabilité internationale et des groupes (normes IFRS & US GAAP) Publics : - Etudiants en Licences d'économie et gestion. - Etudiants en classes préparatoires au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG). - Etudiants en écoles de management. - Etudiants en Masters généralistes, type "Management général" . - Etudiants en Masters délocalisés à l'étranger - Cadres en formation continue.

Par Jean-Jacques Friedrich
Chez Hachette

|

Auteur

Jean-Jacques Friedrich

Editeur

Hachette

Genre

Comptabilité générale

Comptabilité générale et gestion des entreprises

Jean-Jacques Friedrich

Paru le 27/08/2025

448 pages

Hachette

28,50 €

ActuaLitté
9782017280866
© Notice établie par ORB
