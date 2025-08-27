Comptabilité générale et gestion des entreprises

Cet ouvrage constitue un manuel de référence qui, s'appuyant sur de nombreux exemples, permet de comprendre le langage, les principes et les mécanismes de la comptabilité, ainsi que la manière de l'utiliser comme un outil d'analyse et de diagnostic de l'entreprise. Il aborde les normes IFRS et la comptabilité anglo-saxonne dans deux chapitres bilingues français/anglais. L'étudiant dispose également d'un lexique de 350 mots dans les deux langues. Partie 1 : Mécanismes et principes de la comptabilité Partie 2 : Les opérations courantes de l'entreprise Partie 3 : La détermination du résultat - Opérations d'inventaire Partie 4 : L'analyse nancière des comptes annuels Partie 5 : Comptabilité internationale et des groupes (normes IFRS & US GAAP) Publics : - Etudiants en Licences d'économie et gestion. - Etudiants en classes préparatoires au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG). - Etudiants en écoles de management. - Etudiants en Masters généralistes, type "Management général" . - Etudiants en Masters délocalisés à l'étranger - Cadres en formation continue.