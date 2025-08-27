Inscription
Droit des sociétés

François Lenglart, Pierre Tcherkessoff

Synthétique et pédagogique, ce manuel d'initiation couvre le programme de droit des sociétés enseigné dans les facultés de droit. Conçu pour permettre un apprentissage rapide, il facilite également la révision du cours avant les examens. Plan de l'ouvrage : 1. Formes de l'entreprise et fondement des sociétés 2. La constitution des sociétés 3. La personnalité morale des sociétés 4. L'organisation des sociétés 5. Les évolutions des sociétés 6. Les sociétés à risque limité 7. Les sociétés et groupements divers

François Lenglart, Pierre Tcherkessoff

Paru le 27/08/2025

168 pages

11,90 €

Scannez le code barre 9782017280811
9782017280811
© Notice établie par ORB
