Droit constitutionnel

Philippe Blachèr

Synthétique et pédagogique, ce manuel présente les éléments fondamentaux du droit constitutionnel enseignés dans les facultés de droit et dans les instituts d'études politiques(IEP). A jour des dernières réformes constitutionnelles, il permet au lecteur de (re)découvrir la matière et d'aborder les grandes questions qui seront vues en cours ou en travaux dirigés de droit constitutionnel. Plan de l'ouvrage : 1. Introduction générale au droit constitutionnel 2. Les régimes politiques européens : des démocraties parlementaires 3. La justice constitutionnelle 4. Deux régimes singuliers : l'Angleterre et les Etats-Unis 5. Les évolutions du droit constitutionnel français 6. La naissance de la Ve République 7. Le président de la République 8. Le gouvernement 9. Le Parlement 10. La réforme constitutionnelle.

Par Philippe Blachèr
Chez Hachette

Auteur

Philippe Blachèr

Editeur

Hachette

Genre

Constitution

Droit constitutionnel

Philippe Blachèr

Paru le 27/08/2025

168 pages

Hachette

11,90 €

9782017280798
