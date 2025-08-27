Inscription
#Roman graphique

Le dernier été de mon innocence

Antonin Gallo

ActuaLitté
Chloé, née dans un milieu modeste et rural, maintenant jeune maman revient, 18 ans après l'avoir quitté, dans son village natal pour déménager les affaires de son père, en compagnie de son frère. A cette occasion, elle tombe sur une vieille série de Polaroid. Sur l'un d'entre eux, elle se reconnaît avec des dreadlocks et le crâne rasé sur les côtés, en bonne adolescente rebelle qu'elle était à l'époque. Peu à peu les souvenirs la submergent et elle se remémore l'été de ses 14 ans et le viol qui a bouleversé le cours de son existence...

Par Antonin Gallo
Chez Hachette

|

Auteur

Antonin Gallo

Editeur

Hachette

Genre

Romans graphiques

Le dernier été de mon innocence

Antonin Gallo

Paru le 27/08/2025

328 pages

Hachette

35,00 €

ActuaLitté
9782017265504
© Notice établie par ORB
