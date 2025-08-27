Le dernier été de mon innocence

Chloé, née dans un milieu modeste et rural, maintenant jeune maman revient, 18 ans après l'avoir quitté, dans son village natal pour déménager les affaires de son père, en compagnie de son frère. A cette occasion, elle tombe sur une vieille série de Polaroid. Sur l'un d'entre eux, elle se reconnaît avec des dreadlocks et le crâne rasé sur les côtés, en bonne adolescente rebelle qu'elle était à l'époque. Peu à peu les souvenirs la submergent et elle se remémore l'été de ses 14 ans et le viol qui a bouleversé le cours de son existence...