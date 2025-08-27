Ma pochette de maths CE2 Les Pochettes Ateliers

- Une structure en modules de compétences comprenant plusieurs séquences d'apprentissage. - Chaque séance propose un temps collectif de manipulation et d'explicitation à partir de situations concrètes, suivi d'un travail en ateliers et d'une phase d'entraînement individuel dans la pochette. - Une démarche du concret vers l'abstrait qui suit les prin­cipes de l'approche de Singapour et les préconisations du nouveau programme au cycle 2. - Du calcul mental décroché et ritualisé. - Des temps de remédiation et de différenciation. Des ressources à télécharger sur preuve d'achat : des diaporamas pour les phases collectives de manipulation et d'explicitation, des photofiches d'exercices, un guide complet de calcul mental avec photofiches et diaporamas, des évaluations, des tableaux de suivi des objectifs d'apprentissage et des ateliers, les mémos des leçons (également adaptés aux élèves DYS)...