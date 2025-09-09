Inscription
#Roman francophone

Zéro déchet

Fabienne Capouet, Manuel Capouet

Le professeur Dumont, chef du département d'études des insectes à l'Université de Bruxelles, exerce un contrôle absolu sur son domaine. Profondément misanthrope, il trouve refuge dans le confort impersonnel d'un hôtel de luxe ou dans des relations tarifées. Alors qu'il célèbre l'inauguration de sa nouvelle invention, un composteur capable de recycler n'importe quel déchet, Dumont voit sa carrière menacée par l'arrivée de la nouvelle directrice des ressources humaines. Mis sous pression, il cède à un accès de rage aux conséquences fatales. Dumont échappera-t-il aux interrogatoires musclés menés par l'inspecteur Vansteenkiste et son robot obsessionnel-compulsif ? Embarquez dans ce récit jubilatoire dézinguant l'intelligence artificielle, les dérives du management ou la psychologie positive, et plongez dans la personnalité complexe d'un personnage qui, à défaut d'adhérer à une modernité qu'il ne comprend plus, tente surtout de renouer avec lui-même.

|

Auteur

Editeur

Genre

Littérature française

Paru le 09/09/2025

244 pages

21,00 €

9782806138989
