Tout pour réussir son IEP

Ce manuel est né d'un constat partagé chaque année par les différents jurys d'admission au Concours Commun des IEP : trop de candidats s'y présentent en étant mal préparés. Maîtrise médiocre de la méthodologie des différentes épreuves, connaissances vagues, mauvaise compréhension des attendus du concours, les lacunes affichées sont nombreuses et souvent rédhibitoires. Cet ouvrage entend donc répondre à cette situation en proposant aux candidats un accompagnement détaillé et précis tout au long de leur préparation. Il s'efforce ainsi non seulement d'apporter les connaissances nécessaires à la réussite des épreuves, mais également de doter les candidats d'une maîtrise rigoureuse des méthodologies spécifiques à chaque épreuve, en particulier la rigueur de l'argumentation, la précision de la réflexion et de l'analyse ou encore la capacité à exprimer des idées claires et étayées. La réussite du Concours Commun passe peut-être avant tout par la mise en place d'une préparation organisée, méthodique et efficace dans la durée. L'ambition de ce manuel est de vous donner toutes les clés pour y parvenir ! Ivan Burelest agrégé et docteur en histoire contemporaine. Diplômé de l'IEP de Lille, il enseigne au lycée ainsi qu'à l'Université de Lille. Il est également chargé de cours à l'IEP de Lille. Yaël Gambarotto est docteur en philosophie. Diplômé de Sciences Po Paris, il enseigne la philosophie et les humanités politiques à Sciences Po Paris ainsi qu'à l'Université de Lille. M'hamed Rahli est enseignant d'Anglais spécialisé dans les domaines sociaux, politiques et économiques. Il exerce au Nouveau Collège d'Etudes Politiques de l'Université Paris-Lumières.