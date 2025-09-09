Inscription
#Essais

Philosophie Tle

Laurent Awono

ActuaLitté
" Et si une carte mentale pouvait vous révéler la structure d'un texte de philosophie en un coup d'oeil ? " Lire un texte de philosophie, c'est souvent s'aventurer dans un terrain exigeant, où les concepts s'enchaînent avec densité et rigueur. Mais encore faut-il savoir comment lire, quoi chercher et par où commencer... Ce manuel vous propose une méthode claire et innovante : l'explication de texte en cartes mentales. Chaque texte philosophique est analysé selon une carte visuelle et structurée, qui vous permet de repérer immédiatement : - La thèse centrale du texte , - Les arguments majeurs qui la soutiennent, - Les notions philosophiques qu'il mobilise. Pensé comme un outil de travail progressif, ce livre vous offre : - 34 textes expliqués couvrant toutes les notions du programme de terminale générale ; - 34 cartes mentales, pour visualiser immédiatement la structure argumentative de chaque extrait ; - 4 types d'exercices pour s'entraîner, afin d'acquérir les bons réflexes et maîtriser la méthode pas à pas. Laurent AWONO est né au Cameroun, il est enseignant certifié de philosophie, dans l'académie d'orléans-Tours. Il a publié La méthode de la dissertation en cartes mentales aux Editions Ellipses

Par Laurent Awono
Chez Ellipses

|

Auteur

Laurent Awono

Editeur

Ellipses

Genre

Philosophie

Commenter ce livre

 

Philosophie Tle

Laurent Awono

Paru le 09/09/2025

261 pages

Ellipses

15,50 €

