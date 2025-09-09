Inscription
Mathématiques L2

Abdelaziz El Kaabouchi, Kaabouchi abdelaziz El

Cet ouvrage est un outil d'entraînement, d'approfondissement et de révision des principales notions de mathématiques des programmes des cursus scientifiques en enseignement supérieur. Présenté sous forme de fiches, il permet à l'étudiant de renforcer sa maîtrise dans la résolution de problèmes, un aspect essentiel pour réussir dans le supérieur où les exigences sont bien plus élevées. Chaque fiche est structurée en trois parties : - une présentation de la méthode ; - des exemples d'application ; - des exercices pratiques, permettant de tester et d'approfondir les connaissances. La réalisation régulière d'exercices est cruciale pour progresser et acquérir la capacité à résoudre des problèmes complexes en appliquant des méthodes rigoureuses. Les exercices permettent non seulement de consolider les acquis, mais aussi d'acquérir la rapidité et la précision nécessaires pour faire face à l'intensité des programmes. Cette approche pratique permet à l'étudiant de travailler de manière ciblée et efficace : les lacunes sont rapidement comblées, et le programme est parfaitement maîtrisé. L'accent est mis sur le développement de compétences solides, indispensables pour répondre aux attentes. A tout moment de l'année, l'étudiant peut utiliser cet ouvrage pour aborder de nouveaux concepts, combler des lacunes ou se préparer efficacement aux examens.

Chez Ellipses

Paru le 09/09/2025

448 pages

Ellipses

29,00 €

9782340108592
