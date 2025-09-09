Inscription
Fiches d'analyse financière et diagnostic financier

Christophe Goupil, Maguy Perrin

ActuaLitté
17 fiches pour réviser tout le cours d'analyse financière et de diagnostic financier : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; - 1 index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en BTS et IUT ; - aux étudiants en Licence de gestion ; - aux étudiants en écoles de commerce ; - aux étudiants préparant le DCG ; - aux professionnels en formation continue. Christophe Goupil est PRAG économie-gestion, option finance comptabilité. Maguy Perrin est PRCE économie-gestion, option finance comptabilité.

Chez Ellipses

Paru le 09/09/2025

234 pages

Ellipses

23,00 €

9782340108462
