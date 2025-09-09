L'essentiel du droit des sociétés

Une présentation du droit des sociétés à jour des nombreuses mesures applicables aux entreprises depuis le 1er janvier 2022 Le droit des sociétés peut être considéré comme l'ensemble des règles de droit qui régissent la vie des sociétés de leur création à leur liquidation... Cette branche du droit s'intéresse par ailleurs aux relations entre les différentes parties prenantes de la société (associés, dirigeants et salariés), ainsi qu'aux relations que la société entretient avec les tiers (commissaires aux comptes...). Actualité du droit des sociétés : la loi DDADUE du 22 avril 2024 transpose plusieurs directives européennes et met en cohérence le droit français avec des règlements et des directives européens dans des domaines comme les opérations d'apports, fusions et scissions et la féminisation et mixité des instances dirigeantes. Points forts - Une présentation claire, structurée des règles applicables à la société et à ses différentes formes - Permet à l'étudiant de réviser les connaissances indispensables et aux professionnels du droit de se mettre à jour des derniers textes législatifs, réglementaires et de la jurisprudence - De nombreux encadrés, tableaux et schémas