Droit fiscal

Aurélien Baudu

Véritable aide pour mieux comprendre les problèmes financiers et fiscaux contemporains, et les dernières réformes fiscales conduites par le Gouvernement En mêlant l'histoire, la politique, l'économie au droit fiscal, ce livre se propose d'aider les étudiants à mieux comprendre les problèmes financiers et fiscaux contemporains, et les dernières réformes fiscales conduites par le Gouvernement. Les problèmes financiers et fiscaux seront développés d'une manière intelligible et accessible tout en ayant recours au vocabulaire spécifique à cette matière. Actualité du droit fiscal - Promulgation de la loi sur le bien-vieillir (8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie) qui prévoit la revalorisation des prestations familiales et sociales à hauteur de 4, 6 % au 1 ?? avril. - Depuis le 1 ?? mars, dans 47 territoires, l'obtention du revenu de solidarité active (RSA) est associée à la réalisation d'au moins 15 heures d'activité hebdomadaires. Points forts - Les règles fiscales françaises mises à jour pour l'année universitaire 2024-2025 - De nombreuses illustrations - Des exemples concrets - Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiant

Chez Gualino Editeur

Paru le 09/09/2025

288 pages

23,50 €

9782297283939
