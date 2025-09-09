Inscription
Droit pénal général

Jérôme Leborne, Akila Taleb-Karlsson, Philippe Ségur

Ce manuel de droit pénal général a pour ambition de satisfaire au double critère de la pédagogie et de l'excellence. Reprenant la structure classique du plan de cours, cet ouvrage s'attache à donner aux lecteurs des clés de compréhension de la matière par une démarche méthodique et guidée qui n'exclut ni l'exhaustivité ni la rigueur du propos. Pour ce faire, des rubriques systématiques scandent le cours et des exercices corrigés sont proposés en fin de chapitres. Cet ouvrage s'adresse principalement : - aux étudiants de Licence en Droit, - aux candidats au CRFPA et à l'ENM. Akila Taleb-Karlsson est Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et codirectrice du Master Justice, Procès et Procédures, parcours contentieux pénal à l'Université de Toulon. Jérôme Leborne est Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Toulon.

Par Jérôme Leborne, Akila Taleb-Karlsson, Philippe Ségur
Chez Ellipses

Auteur

Jérôme Leborne, Akila Taleb-Karlsson, Philippe Ségur

Editeur

Ellipses

Genre

Droit pénal

Droit pénal général

Jérôme Leborne, Akila Taleb-Karlsson

Paru le 09/09/2025

393 pages

Ellipses

28,00 €

9782340108677
