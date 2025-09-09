Inscription
J’entre en prépa

Vincent Rohart, Laboulaye paul De

La nouvelle édition de cet ouvrage, revue et corrigée, propose en outre une introduction et des compléments sur les nombres complexes, qui ne sont pas toujours enseignés en Terminale. Ils serviront aux filières MPSI, MP2I, PCSI et PTSI. On expliquera : - Quels sont les principaux raisonnements en Mathématiques, et comment les rédige-t-on ? - Quelles sont les erreurs fréquentes concernant la rédaction, la manipulation des fonctions, des symboles mathématiques tels que ? , ? , ?? - Quelles sont les astuces classiques à connaître pour venir à bout des exercices rencontrés dans toutes les khôlles et tous les concours ? Mais aussi : - Comment apprendre un cours de mathématiques en prépa. - Comment préparer une khôlle, un devoir surveillé. - Comment organiser son temps de travail. Enfin, l'ouvrage rassemble un corpus d'exercices corrigés à la fin de chaque chapitre afin de peaufiner vos nouveaux outils logiques et calculatoires, ainsi qu'un ensemble de grands classiques que tout(e) étudiant(e) de classe prépa doit connaître pour être serein(e) le jour des concours. Il propose un travail mathématique estival (corrigé) pour celles et ceux qui auront la très bonne idée de s'exercer avant la rentrée.

Par Vincent Rohart, Laboulaye paul De
Chez Ellipses

|

Auteur

Vincent Rohart, Laboulaye paul De

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques Prépas

J’entre en prépa

Vincent Rohart

Paru le 09/09/2025

162 pages

Ellipses

18,00 €

9782340105997
