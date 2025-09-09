Mon cahier Declic pour mieux lire et comprendre CE2

Un cahier de l'élève pour entretenir et renforcer les stratégies de lecture, garder une trace de ses lectures et progresser en compréhension, dans le cadre des ateliers de lecture DECLIC (par les blogueuses Mélimélune, La classe de Mallory et L'univers de ma classe). Pour que vos élèves deviennent des lectrices et des lecteurs heureux, autonomes et efficaces, les autrices ont conçu, au fil des années, l'atelier de lecture DECLIC . Cette démarche motivante pour les élèves, structurée et explicite permet à chacun de progresser , de s'ouvrir au monde des livres et d'acquérir les stratégies de lecture essentielles dans six domaines : D écouvrir le monde des livres E nrichir son vocabulaire C omprendre les textes L ire avec fluidité I ntégrer une communauté de lecteurs C omprendre au-delà des textes Ce cahier pour mieux lire et comprendre (CE2) propose : - Un entrainement quotidien , pendant l'atelier de lecture DECLIC , à la maitrise des stratégies de lecture fondamentales en CE2. - La découverte d'une oeuvre de littérature jeunesse chaque semaine, avec des exercices autour de chacune des 6 catégories de stratégies DECLIC. - Des exercices courts et ritualisés , faciles à mettre en place et permettant de rebrasser les notions toute l'année. - Une partie " carnet de lecture " pour le suivi des livres lus et des objectifs personnels de lecture. - Un cahier motivant et coloré , avec des autocollants. Ressources numériques : un guide pédagogique pour mettre en place les séances. Les autrices : - Mélanie Pouëssel ( Mélimélune ) est professeure des écoles en CE2 en région parisienne depuis plus de 15 ans, le CAFIPEMF en poche. Retrouvez-la sur Instagram : @melimelune - Mallory Tinena-Monhard ( La Classe de M@llory ) est professeure des écoles et directrice dans l'Isère. Elle exerce depuis plus de 15 ans. Retrouvez-la sur Instagram : @laclassedemallory - Aurore Valat ( L'univers de ma classe ) est professeure des écoles en CM2 dans le Maine-et-Loire et exerce depuis plus de 20 ans. Elle est également maitresse-formatrice. Retrouvez-la sur Instagram : @universdemaclasse