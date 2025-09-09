Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Géographie de la France

Yannick Clavé

ActuaLitté
La collection 100 % Réussite CAPES, à destination des étudiants de licence, propose des manuels sur les thèmes au programme du CAPES d'histoire-géographie. Dans chaque ouvrage, on trouve : - Des cours complets sous forme de chapitres structurés ; - Des fiches pour retenir l'essentiel ; - Des mises au point épistémologiques, du vocabulaire et des zooms pour découvrir les notions, les acteurs et les exemples ; - Des pistes bibliographiques et numériques pour approfondir ; - Des méthodes détaillées pour réussir les épreuves ; - De nombreux sujets corrigés et des croquis pour s'entraîner. Géographie de la France Présente depuis plus d'un siècle dans les programmes de collège et de lycée, enseignée en licence, la France, y compris son outre-mer, est un grand classique des concours en géographie. Au-delà de ses caractéristiques physiques et naturelles, le territoire français a été profondément aménagé, transformé, anthropisé. Loin d'être figé, il est traversé par de multiples dynamiques spatiales qui recomposent ses espaces à toutes les échelles : métropolisation, mondialisation, mobilités, risques ou encore littoralisation.

Par Yannick Clavé
Chez Ellipses

|

Auteur

Yannick Clavé

Editeur

Ellipses

Genre

Géographie France

Géographie de la France

Yannick Clavé

Paru le 09/09/2025

367 pages

Ellipses

26,00 €

9782340108875
