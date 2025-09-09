Fiches de droit de la propriété intellectuelle

33 fiches pour réviser tout le cours sur le droit de la propriété intellectuelle : - Les définitions à connaitre, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ; - Des questions de cours corrigées pour vérifier ses connaissances ; - Des repères bibliographiques pour aller plus loin ; - 1 index. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Master de Droit ; - aux étudiants en Ecole de commerce. Jean-Pierre Clavier est Professeur en droit privé à l'université de Nantes et directeur du master " Droit de la propriété intellectuelle ". Audrey Lebois est maître de conférences en droit privé et directrice-adjointe de l'Institut de recherche en droit privé à l'université de Nantes.