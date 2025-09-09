Inscription
Droit de la famille

Aline Cheynet de Beaupré, De beaupré aline Cheynet

ActuaLitté
Ces ouvrages fourniront aux étudiants en droit toutes les clés pour comprendre leurs cours. Pour chaque chapitre couvrant un thème du cours, ces ouvrages visent 4 objectifs : - Apprendre : des fiches de cours pédagogiques et exhaustives ; - Approfondir : des éléments pour aller plus loin sur un point spécifique du sujet ; - Appliquer : des exercices d'application corrigés ; - Réviser : des fiches sur les notions essentielles à connaître. Des ouvrages essentiels pour maîtriser et approfondir ses cours de droit. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de droit. Aline Cheynet de Beaupré est professeur agrégée de droit privé et sciences criminelles à la Faculté de Droit, Economie et Gestion de l'université d'Orléans.

Chez Ellipses

Paru le 09/09/2025

305 pages

28,00 €

9782340108073
