Droit de la famille

Ces ouvrages fourniront aux étudiants en droit toutes les clés pour comprendre leurs cours. Pour chaque chapitre couvrant un thème du cours, ces ouvrages visent 4 objectifs : - Apprendre : des fiches de cours pédagogiques et exhaustives ; - Approfondir : des éléments pour aller plus loin sur un point spécifique du sujet ; - Appliquer : des exercices d'application corrigés ; - Réviser : des fiches sur les notions essentielles à connaître. Des ouvrages essentiels pour maîtriser et approfondir ses cours de droit. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de droit. Aline Cheynet de Beaupré est professeur agrégée de droit privé et sciences criminelles à la Faculté de Droit, Economie et Gestion de l'université d'Orléans.