Passionnée, carburant aux projets et poussée par une grande soif d'apprendre et de s'engager socialement, France Forget nous fait part ici des divers apprentissages qu'elle a faits au fil du temps sur les plans professionnel et personnel. De ces apprentissages, elle a tiré 62 précieuses leçons de vie qu'elle nous livre dans ces pages en toute simplicité. L'auteure nous parle d'entrepreneurs mobilisateurs, d'images de marque, performance, défis et loyauté en affaires qu'elle allie aux valeurs personnelles, aux relations interpersonnelles, à la relation de couple, aux enfants et à l'estime de soi. Elle nous relate son parcours hors du commun, celui d'une autodidacte qui a su tracer sa voie en tant que femme d'affaires. France parsème ses leçons d'anecdotes cocasses ou touchantes tout en proposant aux lecteurs des pistes de réflexion ainsi que des exercices à réaliser à leur rythme qui sauront aiguiller ceux et celles qui souhaitent s'accomplir pleinement dans toutes les sphères de leur vie. Elle souligne au passage les diverses personnes qu'elle souhaite mettre en lumière pour l'avoir accompagnée et appuyée dans son rêve de voler de ses propres ailes.