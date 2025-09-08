Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Précieuses leçons de vie

France Forget, Michel Huot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Passionnée, carburant aux projets et poussée par une grande soif d'apprendre et de s'engager socialement, France Forget nous fait part ici des divers apprentissages qu'elle a faits au fil du temps sur les plans professionnel et personnel. De ces apprentissages, elle a tiré 62 précieuses leçons de vie qu'elle nous livre dans ces pages en toute simplicité. L'auteure nous parle d'entrepreneurs mobilisateurs, d'images de marque, performance, défis et loyauté en affaires qu'elle allie aux valeurs personnelles, aux relations interpersonnelles, à la relation de couple, aux enfants et à l'estime de soi. Elle nous relate son parcours hors du commun, celui d'une autodidacte qui a su tracer sa voie en tant que femme d'affaires. France parsème ses leçons d'anecdotes cocasses ou touchantes tout en proposant aux lecteurs des pistes de réflexion ainsi que des exercices à réaliser à leur rythme qui sauront aiguiller ceux et celles qui souhaitent s'accomplir pleinement dans toutes les sphères de leur vie. Elle souligne au passage les diverses personnes qu'elle souhaite mettre en lumière pour l'avoir accompagnée et appuyée dans son rêve de voler de ses propres ailes.

Par France Forget, Michel Huot
Chez Performance Edition

|

Auteur

France Forget, Michel Huot

Editeur

Performance Edition

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Précieuses leçons de vie par France Forget, Michel Huot

Commenter ce livre

 

Précieuses leçons de vie

France Forget

Paru le 08/09/2025

252 pages

Performance Edition

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782925524113
9782925524113
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.