La Femme dans toutes ses couleurs !

Laisse-toi emporter par ce livre de mandalas créatifs et redécouvre les multiples facettes de la richesse que la femme incarne naturellement. Exprime ta féminité en y apportant tes couleurs. Tu y trouveras des fleurs en pleine éclosion ou en bourgeons, des animaux, des oiseaux, des insectes, ainsi que des scènes de sport, de musique et bien d'autres aspects de la vie active des femmes. Grâce à une expérience multisensorielle, explore les bienfaits thérapeutiques révélés par des codes QR qui éveilleront ton imagination. Un code QR spécial, avec une musique d'ambiance interprétée par Sylvie Blouin, est également inclus. Ce livre, imaginé et illustré par Martine Cédilotte, auteure et conférencière, a été conçu pour t'offrir un cadre magique et apaisant. Accorde-toi un moment de pause en ajoutant tes couleurs ! Que ce soit seule ou en bonne compagnie, c'est l'occasion parfaite de savourer l'instant présent.