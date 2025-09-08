Inscription
La Femme dans toutes ses couleurs !

Martine Cédilotte

ActuaLitté
Laisse-toi emporter par ce livre de mandalas créatifs et redécouvre les multiples facettes de la richesse que la femme incarne naturellement. Exprime ta féminité en y apportant tes couleurs. Tu y trouveras des fleurs en pleine éclosion ou en bourgeons, des animaux, des oiseaux, des insectes, ainsi que des scènes de sport, de musique et bien d'autres aspects de la vie active des femmes. Grâce à une expérience multisensorielle, explore les bienfaits thérapeutiques révélés par des codes QR qui éveilleront ton imagination. Un code QR spécial, avec une musique d'ambiance interprétée par Sylvie Blouin, est également inclus. Ce livre, imaginé et illustré par Martine Cédilotte, auteure et conférencière, a été conçu pour t'offrir un cadre magique et apaisant. Accorde-toi un moment de pause en ajoutant tes couleurs ! Que ce soit seule ou en bonne compagnie, c'est l'occasion parfaite de savourer l'instant présent.

Par Martine Cédilotte
Chez Editions Béliveau

|

Auteur

Martine Cédilotte

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Coloriages adultes

La Femme dans toutes ses couleurs !

Martine Cédilotte

Paru le 08/09/2025

54 pages

Editions Béliveau

11,90 €

ActuaLitté
9782897934682
© Notice établie par ORB
