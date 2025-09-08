Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Comment j'me jase

Jacques Hébert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Combien de fois je me suis fait dire cela ! Et pourtant c'est vrai, notre mental travaille tout le temps. Puis-je le contrôler ? Pas vraiment ... Puis-je l'aiguiller ? OUI, tout à fait. Et c'est là que le "fun" commence, car se jaser autrement apporte des résultats différents. Ouin, mais est-ce vrai ? Est-ce que ça fonctionne ? J'ai voulu tester mon texte d'il y a dix ans pour le confronter à l'intelligence artificielle et j'ai pris conscience de toute l'étendue et de la pertinence de notre discours intérieur. Et vous savez quoi ? Ca marche ! Et c'est prouvé ! Dans son style unique et familier de vulgarisateur, Jacques Hébert s'attarde à l'essentiel, avec dynamisme et conviction. Comme il le dit à des milliers de personnes qu'il rencontre chaque année : "Si tu veux changer ta vie, change ton discours ! Simple de même ! "

Par Jacques Hébert
Chez Editions Béliveau

|

Auteur

Jacques Hébert

Editeur

Editions Béliveau

Genre

Communication interpersonnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment j'me jase par Jacques Hébert

Commenter ce livre

 

Comment j'me jase

Jacques Hébert

Paru le 08/09/2025

180 pages

Editions Béliveau

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897934262
9782897934262
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.