Comment j'me jase

Combien de fois je me suis fait dire cela ! Et pourtant c'est vrai, notre mental travaille tout le temps. Puis-je le contrôler ? Pas vraiment ... Puis-je l'aiguiller ? OUI, tout à fait. Et c'est là que le "fun" commence, car se jaser autrement apporte des résultats différents. Ouin, mais est-ce vrai ? Est-ce que ça fonctionne ? J'ai voulu tester mon texte d'il y a dix ans pour le confronter à l'intelligence artificielle et j'ai pris conscience de toute l'étendue et de la pertinence de notre discours intérieur. Et vous savez quoi ? Ca marche ! Et c'est prouvé ! Dans son style unique et familier de vulgarisateur, Jacques Hébert s'attarde à l'essentiel, avec dynamisme et conviction. Comme il le dit à des milliers de personnes qu'il rencontre chaque année : "Si tu veux changer ta vie, change ton discours ! Simple de même ! "