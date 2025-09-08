Inscription
#Essais

Anxiété de performance

Ariane Hébert

ActuaLitté
L'anxiété de performance est un sujet plus actuel que jamais ! Entre les attentes élevées, la peur de l'échec et la quête d'approbation, elle s'impose à ceux qui en souffrent comme une véritable drama queen du cerveau, influençant leurs pensées et leurs comportements. Ce livre vous aidera à mieux en comprendre les rouages et vous proposera des stratégies concrètes afin que vous puissiez amener votre jeune à la surmonter. Vous y trouverez : des outils pour la gestion des émotions ; des techniques pour renforcer l'estime de soi et réduire le perfectionnisme ; des méthodes pour désamorcer la pression et accompagner les enfants et les adolescents vers une approche plus sereine de la performance ; des solutions, ancrées dans la réalité des familles et des milieux scolaires, pour aider les jeunes à s'épanouir malgré les défis auxquels ils font face.

Par Ariane Hébert
Editions de Mortagne

|

Auteur

Ariane Hébert

Editeur

Editions de Mortagne

Genre

Gestion du stress

Anxiété de performance

Ariane Hébert

Paru le 08/09/2025

190 pages

Editions de Mortagne

22,00 €

ActuaLitté
9782897927615
