De nombreux livres ont été écrits à propos du bonheur. Pourtant, peu de gens peuvent prétendre être vraiment heureux. En fait, ils cherchent bien souvent le bonheur là où il ne se trouve pas. Ils croient qu'il apparaîtra lorsque l'amour se pointera dans leur vie, qu'ils obtiendront l'emploi de leurs rêves, qu'ils gagneront beaucoup d'argent, qu'ils feront de beaux voyages, qu'ils atteindront le moment de la retraite, etc. Si tout ceci leur procurera des plaisirs évidents, ces derniers risquent cependant d'être éphémères. Sans prétendre être un expert du bonheur - un bonheurologue, comme il le dit lui-même - Yves Bélanger croit fermement que tous peuvent améliorer leur niveau de bonheur, peu importe qui ils sont et leur situation. Après avoir amené les lecteurs à se positionner par rapport au bonheur et à éviter les pièges anti-bonheur, l'auteur nous offre 6 stratégies innovantes pour perfectionner son bonheur et 86 astuces efficaces pour vivre heureux. Si ces stratégies et ces astuces ont été - et sont encore - d'une grande aide pour lui dans sa vie personnelle et professionnelle, nul doute qu'elles feront une différence positive dans la vie de chacun des lecteurs. Dans cet ouvrage pratique, l'auteur n'hésite pas à dévoiler, avec authenticité et candeur, des aspects de sa personnalité et des exemples tirés de son propre parcours pour illustrer ses propos. Ecrit dans un langage simple et accessible pouvant rejoindre tous les groupes de la société, Perfectionner son bonheur s'avère un guide précieux pour tous ceux et celles qui désirent rehausser leur niveau de bonheur.