Pur humain

Michel Saint-Germain, Gregg Braden

A une époque où des technologies telles que l'intelligence artificielle menacent de supplanter l'intelligence humaine, ce livre propose une vision radicalement nouvelle de notre technologie humaine innée - nos facultés intérieures - et de ce dont nous sommes réellement capables. Des moments exceptionnels émergent parfois, des instants où nos choix modifient de façon irréversible le cours du monde et de nos existences. Nous vivons aujourd'hui l'un de ces instants décisifs. Scientifiques, ingénieurs et philosophes nous alertent : sans une transformation profonde de notre pensée, nous risquons de devenir la dernière génération de purs humains. En l'espace d'une génération, nous pourrions nous transformer en une espèce hybride, composée de parties synthétiques, d'intelligence artificielle et de puces électroniques qui restreindraient notre capacité à penser, à aimer et à nous adapter sainement aux nouvelles réalités du monde. En conséquence, nous risquerions de perdre nos capacités à éprouver des émotions, de l'empathie et du pardon - les traits que nous estimons et chérissons le plus dans notre humanité. La question est simple : allons-nous nous aimer suffisamment pour préserver ce précieux don qu'est notre humanité ? La réponse dépend de la manière dont nous avons appris à nous considérer. Ce livre est une invitation à un passionnant voyage de découverte de soi qui mènera bien au-delà des idées reçues sur nos origines, nos limites et, plus important encore, sur les capacités qui ont été dissimulées pendant des siècles. Il révèle l'extraordinaire potentiel qui nous attend dès lors que nous acceptons de l'accueillir et l'actualiser.

Par Michel Saint-Germain, Gregg Braden
Chez Ariane Editions

|

Auteur

Michel Saint-Germain, Gregg Braden

Editeur

Ariane Editions

Genre

Esotérisme

Pur humain

Gregg Braden trad. Michel Saint-Germain

Paru le 08/09/2025

280 pages

Ariane Editions

20,60 €

