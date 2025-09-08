Diana da Silva pose, dans ce livre, une série de questions à Teresa Robles, pionnière de l'hypnose ericksonienne moderne, anthropologue, conteuse et fondatrice du Centre ericksonien de Mexico. Le dialogue ouvert et la rencontre singulière qui en résulte constituent le coeur battant de cet ouvrage. Ces moments choisis de la vie de Teresa éclairent l'élaboration de son approche et l'évolution de son travail au fil du temps et selon les hasards des nécessités et des rencontres. On y voit aussi comment, dès son plus jeune âge, la pratique de l'hypnose est déjà là sans dire son nom et comment, loin des dogmes de toute sorte, elle explore avec audace le champ thérapeutique tout en nourrissant sa spiritualité propre.